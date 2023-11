vrijdag 10 november 2023 om 18:01

Jarige Lotte Kopecky knalt naar goud op BK baanwielrennen

Lotte Kopecky is de nieuwe Belgisch kampioen scratch. De Vlaamse renster won het BK voor Katrijn De Clercq en Lani Wittevrongel. Voor Kopecky is de zege extra speciaal, want ze viert vrijdag haar 28ste verjaardag.

Kopecky won de scratch na een sterke eindsprint. Luca Vierstraete probeerde op twee ronden van het einde naar de zege te rijden, maar werd overvleugeld door Kopecky. De Clercq en Wittevrongel zaten in het wiel, maar konden er niet meer overkomen.

De scratch is het eerste onderdeel van het BK baanwielrennen. Vrijdag staan ook de puntenkoers bij zowel de mannen als vrouwen op het programma, als ook de ploegkoers voor mannen.