Jarige Geraint Thomas: “Primoz Roglic was heel sterk, maar ik had controle”

Geraint Thomas vierde in de achttiende etappe van de Giro d’Italia zijn verjaardag. De Brit kreeg geen rustige dag voorgeschoteld, maar zal wel blij zijn na afloop. Thomas kon namelijk als enige Primoz Roglic volgen op weg naar Val di Zoldo. “Ik ben blij met vandaag.”

“Het was een goede dag. Ik heb geen tijd verloren vandaag en ik ben niet gelost door Primoz Roglic. Ik voelde me vrij goed vandaag en ik had controle”, vertelde Thomas ontspannen in het flashinterview. “Roglic houdt van tempowisselingen. Hij was heel sterk, maar ik ben ook blij met hoe ik het deed.”

Thomas staat na rit achttien aan de leiding in het algemeen klassement met 29 seconden voorsprong op Roglic. João Almeida, die een mindere dag had, volgt op 39 seconden. “Dit is goed, maar ik moet consistent blijven. Eerder had Roglic een mindere dag, nu was Almeida het. Ik bekijk het dag per dag, klim per klim.”

Ploegleider Cookson: “Huid niet verkopen voor de beer geschoten is”

Oliver Cookson, ploegleider bij INEOS Grenadiers, ging voor de camera van Eurosport verder in op de etappe van vandaag. “Dit was ons doel vandaag. We moesten rustig blijven en als ploeg blijven rijden. In de finale zag je Roglic de handschoen oppakken. We kregen zo een mooie rit, het was een goede move. Almeida reed heel intelligent, zoals altijd. We hebben wel tijd op hem gepakt en kwamen samen over de streep met Roglic, daar kunnen we zeker blij mee zijn.”

“De rit van morgen komt overeen met die van vandaag. Het zal niet makkelijk zijn om te controleren, we moeten kijken hoe we dat gaan aanpakken. Met Laurens (De Plus, red.) en Thymen (Arensman, red.) zitten we goed, maar we moeten de huid niet verkopen voor de beer geschoten is”, aldus Cookson.

