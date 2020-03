‘Japanse premier stelt voor om Olympische Spelen te verplaatsen naar 2021’ dinsdag 24 maart 2020 om 13:32

De Japanse premier Shinzo Abe heeft het IOC voorgesteld de Olympische Spelen te verplaatsen naar 2021. De Japanse publieke omroep NHK meldt dat Abe dit dinsdag tijdens een telefonisch overleg met IOC-voorzitter Thomas Bach heeft besproken.

Volgens de NOS heeft Abe in een persconferentie bevestigd dat Bach akkoord is gegaan met de verplaatsing. Persbureau Reuters meldt dat het IOC-bestuur later op de dag vergadert om het voorstel van de Japanse premier te bespreken, waarna het naar verwachting met een officieel bericht komt.

De Olympische Spelen staan op de kalender van 24 juli tot en met 9 augustus. Eerder pleitte IOC-lid Dick Pound al voor een verplaatsing van de Spelen. Onder meer de Canada, Noorwegen en Australië hebben al aangegeven geen atleten naar de Spelen te sturen wanneer deze zoals gepland doorgaan.