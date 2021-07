Japan scherpt maatregelen aan: geen publiek bij Olympische Spelen

De Olympische Spelen worden deze zomer gehouden voor lege tribunes. Dit is besloten vanwege de opnieuw uitgeroepen noodtoestand in Tokio. “We hadden geen andere keuze”, laat Seiko Hashimoto, de voorzitster van het organisatiecomité van Tokio, vandaag weten.

Eerder werd al besloten dat er geen buitenlandse toeschouwers welkom waren, maar donderdag was er een nieuw overleg tussen de plaatselijke autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Nu een nieuwe noodtoestand van kracht is, heeft het organisatiecomité besloten om de COVID-maatregelen nog wat aan te scherpen.

Aanvankelijk zouden de stadions voor vijftig procent gevuld mogen worden, goed voor een maximum capaciteit van 10.000 bezoekers. Premier Yoshihide Suga kondigde eerder al strenge maatregelen aan in Japan, in de hoop zo de besmettelijke deltavariant de kop in te drukken. Het is de vierde keer dat de noodtoestand gaat gelden in de regio van Tokio sinds de uitbraak van het coronavirus.

De Olympische Spelen, zonder publiek, beginnen op 23 juli en eindigen op 8 augustus.