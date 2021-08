János Pelikán vliegt naar winst in proloog Ronde van Roemenië

János Pelikán heeft de proloog van de Turul Romaniei, ook wel de Ronde van Roemenië, gewonnen. De Hongaarse renner van Androni Giocattoli-Sidermec was in de straten van Timisoara twee seconden sneller dan thuisrijder Daniel Crista.

Pelikán wist het vier kilometer lange parcours af te leggen in 4.51 minuut. Crista, uitkomend voor de nationale selectie van Roemenië, kwam twee seconden tekort. De derde plaats was voor Justin Wolf. De Duitser van Bike Aid moest vijf seconden toegeven op de winnaar.

Voor de 26-jarige Pelikán, die vorig jaar zijn profdebuut maakte bij Androni, is het zijn eerste overwinning in op profniveau. Wel wist hij in 2016 al Hongaars kampioen op de weg én tijdrijden te worden. Die tijdrittitel wist hij een jaar later met succes te verdedigen.