Jannik Steimle vloert Peter Sagan in tweede etappe Ronde van Slowakije

De tweede etappe van de Ronde van Slowakije is gewonnen door Jannik Steimle. De Duitser van Deceuninck-Quick-Step versloeg Peter Sagan na een chaotische sprint, die werd ontsierd door een valpartij in de laatste bocht.

Met Álvaro Hodeg als de nieuwe drager van het geel ging de Ronde van Slowakije verder met de tweede etappe van Spišské Podhradie naar Dolný Kubín. Onderweg lagen drie beklimmingen. De klim van Starý Smokovec (15 km à 2,4%) van de tweede categorie vormde halfkoers met de klim van Štrbské Pleso (9,6 km aan 2,9%, 1e cat.) eigenlijk één lange klim. De klim van Vrchvarta (4,8 km aan 3,5%, 2e categorie) beet in de finale het spits af, want vanaf de top was het nog maar veertien kilometer naar de streep. Was dit te zwaar voor de aanwezige sprinters?

Idar Andersen (Uno-X), Frederik Dversnes (Gazprom-RusVelo), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Boštjan Murn (Adria Mobil) en Jakub Otruba (Elkov-Kasper) lieten zich niet afschrikken door het verraderlijke parcours en kozen al vroeg het ruime sop. Het peloton liet begaan en dus liep de voorsprong op tot ruim vier minuten, maar de koplopers werden netjes op tijd ingerekend door het peloton. Ondanks de beklimmingen onderweg, trokken we met een omvangrijke groep naar de laatste kilometers. In de finale probeerde BORA-hansgrohe nog op de verrassing te spelen met Sagan, maar alles kwam weer samen.

Chaotische sprint

Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen over winst en verlies. Sagan zat ideaal geplaatst vlak voor het ingaan van de laatste bocht, terwijl geletruidrager Hodeg van te ver moest komen. Het was echter Steimle die als eerste door de laatste bocht ging, met in zijn wiel Sagan en vlak daarachter onder meer Bol en Hodeg. Achter Sagan gingen vervolgens meerdere renners tegen de grond, waaronder Bol, waardoor plots alleen Sagan en Steimle nog in aanmerking kwamen voor de ritzege. De Slowaak zat in pole position om zijn eerste zege in deze Ronde van Slowakije te pakken, maar moest zijn meerdere erkennen in Steimle.

De Duitser van Deceuninck-Quick-Step ging duidelijk beter door de laatste gladde en daardoor verraderlijke bocht, pakte zo enkele meters op Sagan en de drievoudige wereldkampioen bleek niet meer in staat om het gaatje dicht te fietsen. Voor de 25-jarige Steimle is het zijn eerste zege van het seizoen.