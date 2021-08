Jannik Steimle twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

Jannik Steimle zal ook in 2022 en 2023 uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step. De 25-jarige Duitser heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis. Steimle is naar eigen zeggen opgelucht nu alles in kannen en kruiken is.

Steimle is bezig aan zijn tweede seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere. In zijn eerste jaar voor ‘The Wolfpack’ won hij de Ronde van Slowakije en mocht hij opdraven in onder meer de Vuelta a España. Dit seizoen werd gehypothekeerd door een zware valpartij in het voorjaar tijdens Nokere Koerse. Steimle hield er een gebroken rib, schouderbreuk, klaplong en hersenschudding aan over en moest twee maanden revalideren.

Terug op niveau

Inmiddels lijkt de sterke Duitser weer terug op zijn oude niveau. In de voorbije Ronde van Denemarken spurtte hij tweemaal naar een top 10-notering en werd hij vijfde in de afsluitende tijdrit. “Ik zit bijna weer op het niveau van voor mijn valpartij”, aldus Steimle. “Ik heb nog een paar doelen voor dit seizoen, te beginnen met de Deutschland Tour (26-29 augustus), waar ik zal koersen in mijn thuisregio.”

Steimle maakte zich na zijn valpartij in Nokere Koerse wel een beetje zorgen over zijn wielertoekomst. “Ik was wel nerveus, gezien de hele situatie, maar ik heb altijd de steun van Patrick gevoeld. Hij bleef in me geloven en dat zorgde voor rust.” Lefevere over de contractverlenging van Steimle: “Jannik heeft meerdere kwaliteiten. Hij heeft een goede tijdrit in de benen, kan sprinten en kan worden gezien als een allrounder. Hij heeft zich weten terug te knokken en heeft zijn waarde alweer bewezen.”