Jannik Steimle heeft bij een valpartij in Nokere Koerse zijn sleutelbeen gebroken. Dat meldde Het Laatste Nieuws.

Het was een naar gezicht om Jannik Steimle op de linkerstoep te zien liggen, met nog slecht vijf kilometer te rijden. In januari 2020 onderging hij namelijk nog een hartoperatie, nadat tijdens een medische test een probleem aan het licht was gekomen. Een wedstrijddokter was er snel bij om eerste hulp te verlenen, waarna Duitse renner naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Daar kwam tot ieders opluchting ‘slechts’ een sleutelbeenbreuk aan het licht, meldde Het Laatste Nieuws woensdagavond. Naar het zich laat aanzien moet de Duitser van Deceuninck-Quick-Step, die in april 25 jaar wordt, het klassieke voorjaar aan zich voorbij laten gaan. Ook zijn ploeggenoot Mark Cavendish kwam ten val, maar de Brit wist wel de finish van de koers te bereiken. (17 maart, 20.33 uur)

Update – Diverse blessures voor Jannik Steimle na val

Jannik Steimle heeft bij zijn val in Nokere Koerse verschillende blessures opgelopen. Dat bleek na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis. Daarbij is een ontwrichting in zijn rechterschouder aan het licht gekomen, waaraan de Duitser moet worden geopereerd. Ook hield hij een gebroken rib, een kleine klaplong en een hersenschudding over aan zijn val. Een CT-scan liet geen hersenletsel zien.

Steimle blijft ter observatie een nacht in het ziekenhuis.