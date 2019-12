Jan-Willem van Schip, Melvin van Zijl, Mauro Vegni zondag 22 december 2019 om 08:47

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het Nederlands kampioenschap 50 kilometer in Amsterdam, met in de hoofdrol Jan-Willem van Schip.

Jan-Willem van Schip Nederlands kampioen 50 km

In het Velodrome Amsterdam werd zaterdagavond gestreden om de nationale titel op de 50 km. Ryan Schilt hoopt zijn titel te verdedigen, maar de 21-jarige renner moest het opnemen tegen sterke landgenoten als Martijn Tusveld, Jesper Asselman, Ramon Sinkeldam en Jan-Willem van Schip. Die laatste wist uiteindelijk de titel te veroveren, voor uittredend winnaar Schilt en Tusveld.

Van Zijl komt zwaar ten val, ploeg vreest voor kaakbreuk

Van Schip wist dus de nationale titel te veroveren op de 50 kilometer, maar de aandacht ging na de wedstrijd vooral uit naar Melvin van Zijl. De renner van Vlasman kwam namelijk zwaar ten val tijdens de koers en moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De 28-jarige Van Zijl heeft verwondingen aan zijn arm en been, terwijl men ook bang is voor een kaakbreuk.

RCS Sport deelt binnenkort Giro-wildcards uit

Organisator RCS Sport zal midden januari bekendmaken welke ploegen zijn uitgenodigd voor de aankomende editie van de Giro d’Italia. “De keuze is sneller gemaakt na het afhaken van Total Direct Energie, maar het is zeker geen makkelijke opdracht”, zo vertelt koersdirecteur Mauro Vegni aan TuttoBiciWeb.

De verwachting is dat de wildcards gaan naar de Italiaanse ploegen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè en Vini Zabù KTM. Vegni liet eerder al weten graag de Italiaanse formaties uit te nodigen voor de eerste grote ronde van het seizoen.