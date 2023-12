dinsdag 12 december 2023 om 08:45

Jan-Willem van Schip en Philip Heijnen mee naar Parkhotel Valkenburg

Jan-Willem van Schip en Philip Heijnen rijden ook volgend jaar voor de ploeg van Paul Tabak. Ze maken mee de overstap naar Parkhotel Valkenburg, zoals ABLOC CT volgend jaar weer gaat heten. Beide renners zijn zowel actief op de baan als op de weg.

Van Schip en Heijnen sloten zich vorige winter aan bij ABLOC CT. Voor zijn nieuwe ploeg reed Van Schip naar enkele ereplaatsen in wegkoersen, waaronder een achtste plek in de openingsrit van de Tour de la Mirabelle (2.2) en een zevende plek in de Ronde van Midden-Brabant. Ook was hij nog twintigste in de ZLM Tour. Zijn grootste succes behaalde Van Schip echter op de baan, want in augustus veroverde hij samen met Yoeri Havik de wereldtitel in de koppelkoers.

De 23-jarige Heijnen was in 2022 Europees kampioen koppelkoers bij de beloften én Nederlands kampioen derny, puntenkoers en koppelkoers. Dit jaar reed ‘Philip Derny’ zich in de kijker tijdens de Track Champions League. Op de weg wist hij in 2023 geen top-tiennoteringen te behalen.