Jan Ullrich haalt meer dan 40 duizend euro op voor kinderen in Oekraïne

Jan Ullrich heeft met de veiling van een van zijn racefietsen uit de Tour de France van 1998 meer dan 40 duizend euro opgehaald om kinderen in Oekraïne te helpen. Dat onthulde de oud-prof op social media.

Ullrich maakte in de voorbije maand bekend dat hij geld wilde ophalen voor de actie Ein Herz für Kinder, een internationale organisatie die een hulpactie op touw zette voor kinderen en vrouwen in het door Rusland aangevallen Oekraïne. Daarom besloot de Duitse oud-renner om een racefiets uit de Tour de France van 1998, inclusief handtekening, te veilen. “De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en het onvoorstelbare leed van de mensen jagen de hele wereld schrik aan. We zijn allen in shock, ook mijn hart bloedt”, vertelde hij in een videoboodschap.

Ondertussen heeft Ullrich bekendgemaakt dat met de veiling van zijn fiets uit de Tour meer dan 40 duizend euro is opgehaald voor kinderen in Oekraïne die door de oorlog zijn getroffen. “Dank aan iedereen die meedeed aan de liefdadigheidsinzamelingsactie en een bod uitbracht op de speciale editie van mijn fiets uit 1998”, aldus de inmiddels 48-jarige Duitser.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jan Ullrich (@janullrichofficial)