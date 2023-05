Jan Tratnik zet met succesvolle operatie eerste stap in revalidatie

Jan Tratnik heeft goed nieuws: De Sloveen is deze week met succes geopereerd aan zijn knie. Dat heeft de renner van Jumbo-Visma laten weten via Instagram. Tratnik kwam vorige week ten val op training in aanloop naar de Giro d’Italia en moest zo op het laatste moment passen voor de Italiaanse ronde.

De laatste trainingstocht van Tratnik voor de openingstijdrit van de Giro eindigde in het ziekenhuis. Hij kon een afslaande auto niet ontwijken en blesseerde bij dat ongeluk zijn knie. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij niet kon beginnen aan de Ronde van Italië. Het was voor Jumbo-Visma een zoveelste sportieve domper. Eerder moest de ploeg om meerdere redenen Wilco Kelderman, Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden schrappen van de lijst.

“Jan was nog een blok aan het doen op de tijdritfiets en hij is van de fiets gereden”, liet ploegleider Marc Reef weten na de val. “Op een brede weg was er een vrouw in een postauto die de weg overstak en die heeft hem over het hoofd gezien. Hij kon nog afwenden, maar de auto niet ontwijken. Hij heeft daarbij een blessure opgelopen aan zijn knie.”

Tratnik is inmiddels met succes onder het mes gegaan. De hardrijder van Jumbo-Visma deelde op Instagram een foto waarop te zien is dat hij in het ziekenhuis naar de Giro d’Italia kijkt. “Ik ben nog op tijd om de jongens aan het werk te zien”, aldus Tratnik, die nu echt kan beginnen met zijn revalidatie.