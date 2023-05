Jan Polanc (31) zet noodgedwongen punt achter zijn carrière

Jan Polanc heeft zijn profcarrière beëindigd. Dat meldt UAE Emirates op de ploegsite. De 31-jarige Sloveen kwam in 2023 al niet meer in actie vanwege hartproblemen en hangt om die reden nu zijn fiets definitief aan de haak.

Polanc reed zijn laatste wedstrijd op 6 oktober 2022, de Gran Piemonte. Kort daarvoor was hij nog als twaalfde geëindigd in de door Remco Evenepoel gewonnen Ronde van Spanje. Het was niet de beste uitslag ooit in een grote ronde voor Polanc, want hij werd in 2017 ook al eens elfde in de Giro d’Italia. In die laatste rittenkoers wist hij ook twee keer een rit te winnen. Polanc werd prof in 2013, bij Lampre-Merida.

“Er zijn heel wat onderzoeken gebeurd en de ploeg heeft mij geholpen de juiste antwoorden te vinden en juiste beslissingen te nemen”, citeert Sporza de Sloveen. “Dit is natuurlijk niet hoe ik mijn carrière had willen beëindigen, maar als ik erop terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb.”