donderdag 9 november 2023 om 18:49

Jan Maas reed Vuelta uit met (onder meer) gebroken ribben: “Heb het niemand verteld, maar ik spuugde bloed”

Jan Maas voltooide in september met succes de Vuelta a España, maar de laatste week was geen pretje. Hij reed zijn eerste grote ronde ooit uit met gebroken ribben, een longinfectie en een luchtweginfectie. “Ik heb het aan niemand verteld, maar de laatste twee, drie dagen spuugde ik in de finales van de etappes ook bloed”, vertelde hij in Cycling Inside, een podcast van Niels Willemse, Coen Rijpma en Groupama-FDJ-renner Lars van den Berg.

“Ik zat als een zombie op de fiets. De eerste twee weken reed ik eigenlijk best wel lekker, maar in etappe dertien kwam ik ten val in de afdaling van de Aubisque”, begon Maas zijn verhaal. “Ik brak daarbij mijn ribben, bleek achteraf. Ik wist eigenlijk wel dat ik ze had gebroken, maar ik wilde geen foto laten maken. Ik was bang dat de dokter, de organisatie of weet ik veel wie zou zeggen: je mag je droom niet verwezenlijken, je mag de Vuelta niet uitrijden. Dus ik heb geprobeerd zo stoer mogelijk de Vuelta uit te rijden.”

Hoesten

Het bleef niet bij gebroken ribben, want op de tweede rustdag trof ziekte Jayco AlUla. Twee renners verlieten de koers, waarvan één met corona. “De drie man die overbleven (onder wie Maas, red.) voelden zich allemaal niet goed. We testten niet positief op dat moment, maar we hebben allemaal zitten hoesten. Met een gebroken of gekneusde rib is dat niet echt fijn… Toen ging het echt bergafwaarts.”

De laatste dagen was Maas een ‘oud mannetje’, zegt hij. “Ik heb het aan niemand verteld, maar de laatste twee, drie dagen spuugde ik in de finales van de etappes ook bloed. Of ik niet dacht: dit gaat veel te ver? Ik zou het niemand aanraden en nu zou ik het zelf ook niet meer doen. Maar op dat moment… (…) Ik wilde het denk ik gewoon bewijzen naar mezelf toe, er was gewoon die intrinsieke motivatie, en de koppigheid die ik heb of zo.”

“Als ik had opgegeven, had ik me een sukkel gevoeld”

De nacht nadat hij Madrid haalde, kon Maas niet slapen. “Als ik op mijn rug lag, hoestte ik de hele tijd bloed op, dus ik was gewoon in paniek.” Om die reden bezocht hij maandag het ziekenhuis, waar bleek dat de longblaasjes dusdanig beschadigd waren van het hoesten, dat ze altijd bebloed waren. Ook toonden foto’s aan dat hij twee gebroken had en bleek uit verder onderzoek dat hij kampte met zowel corona als een influenzavirus. “Het ene slaat op je longen en het andere op je luchtwegen.”

“Als ik had opgegeven in de Vuelta, had ik me gewoon een sukkel gevoeld”, zei Maas tot slot nog. “Het gaat zelfs zo ver dat ik blij ben dat ik de vaststelling heb gehad dat ik die infecties heb gehad en die gebroken ribben, want als ik alleen maar een rib gebroken had en door vermoeidheid zo achteruit zou zijn gegaan, had ik me een loser gevoeld. Zo erg zit dat in mijn kop.”