Jan Janssen krijgt Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt

Oud-wielrenner Jan Janssen heeft woensdag tijdens het NOC*NSF Sportgala in Amsterdam de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs in ontvangst mogen nemen. De inmiddels 82-jarige Janssen ontving de oeuvreprijs voor onder meer zijn eindzege in de Tour de France van 1968.

Janssen kreeg de prijs, een speciale plaquette, uit handen van Hennie Kuiper. Die laatste kreeg vorig jaar de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt. Deze prijs is in 2004, na het overlijden van de Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen, in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sporters uit de Nederlandse geschiedenis nog eens in het zonnetje te zetten.

Janssen won in zijn succesvolle wielercarrière onder meer Parijs-Roubaix (1967), Parijs-Nice (1964) en het Kampioenschap van Zürich (1962). In 1964 kroonde hij zich in Sallanches bovendien tot wereldkampioen. Verder was Janssen zeer succesvol in de grote rondes. In 1967 was hij de beste in de Vuelta a España, maar zijn grootste overwinning behaalde hij een jaar later, in de Tour de France van 1968. Hij reed in de slottijdrit de Belg Herman Van Springel uit de gele trui en werd zo de eerste Nederlandse Tourwinnaar.

“Het heeft lang geduurd, maar ik ben er blij mee”, reageerde Janssen met zijn gebruikelijke flair op het Sportgala. “Ik ben 82 en hoop zeker nog 90 te worden. Dan kan ik er nog acht jaar van genieten. Ik heb ook al een Jaap Eden-trofee voor Sportman van het Jaar, die ik uiteraard won vanwege mijn Tourzege in 1968. Die staat bij mij pontificaal boven de openhaard en heeft het dus altijd warm.”

In een illuster rijtje

In het verleden ging de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ook al naar andere sportgrootheden zoals Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Leontien Zijlaard-van-Moorsel, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Anky van Grunsven, Joop Zoetemelk, Marianne Timmer, Richard Krajicek en Bibian Mentel.