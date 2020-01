Jan Janssen krijgt beeld in geboorteplaats Nootdorp maandag 27 januari 2020 om 19:03

In Nootdorp is een klein standbeeld onthuld voor Jan Janssen. Het kunstwerk van de Tourwinnaar van 1968 is vandaag officieel gepresenteerd in de Dorpsstraat. Janssen is geboren en getogen in Nootdorp.

Bij de openbaring van het beeld waren naast de familie ook genodigden aanwezig, waaronder Joop Zoetemelk (Tourwinnaar 1980) en andere oud-collega’s van Janssen. “Ik ben trots en vereerd een beeld te krijgen in de plaats waar ik geboren en getogen ben en van waaruit ik mijn trainingsrondes reed”, reageert Janssen volgens het AD.

De inmiddels 79-jarige Janssen won naast het eindklassement van de Tour de France ook het klassement van de Vuelta a España. Daarnaast won hij zeven etappes in de Franse ronde en drie ritten in de Spaanse rittenkoers.

