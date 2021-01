Jan Bakelants naar Tour: “Ik kan meer dan gewoon maar meedoen”

Voor het eerst sinds 2017 gaat Jan Bakelants weer de Tour de France rijden. De inmiddels 34-jarige Bakelants verwacht dat hij met Intermarché-Wanty-Gobert een rol van betekenis kan spelen. “Zelf ben ik ervan overtuigd dat ik nog altijd de kwaliteiten heb om daar te presteren”, vertelt hij in gesprek met Sporza.

“Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar de Tour, ik kan meer dan gewoon maar meedoen”, verwacht Bakelants, die in 2013 nog een etappe wist te winnen en zo de gele trui veroverde. Dit jaar krijgt hij een vrije rol. “Het is duizend keer mooier om te mogen aanvallen in de bergen dan voor iemand te moeten rijden die heel misschien op het podium zal eindigen.”

Daarbij verwijst Bakelants naar Romain Bardet, voor wie de Belg jarenlang werkte bij AG2R La Mondiale. “Ik heb dat altijd met plezier gedaan, maar aan de start was Bardet nooit genoeg favoriet om te zeggen dat we er alles zouden voor opofferen. Toch deden we dat. Dat is jammer, want de Tour is de mooiste koers van het jaar”, vindt Bakelants.

Momenteel bereidt de WorldTour-renner zich in Spanje voor op het seizoen. Afgelopen najaar werd hij nog getroffen door het coronavirus. “Ik ben daar wel een maand niet goed van geweest. Het enige wat ik er wel nog aan overhoud, is dat ik nog altijd niet goed ruik. Dat vind ik wel jammer. Dat heeft minder met de fiets te maken, maar met de geneugten van het leven”, aldus Bakelants.