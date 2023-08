“Kans is groot dat Wout van Aert het WK Gravel rijdt”

Staat Wout van Aert zondag 8 oktober aan de start van het WK Gravel in Italiaanse Veneto? Volgens Jan Bakelants, die geregeld met Van Aert traint, lijkt het daar wel op. “Ik denk dat de kans groot is dat hij zich aan het WK Gravel gaat wagen”, zei de oud-prof in de podcast Wuyts en Vlaeminck.

“Ik denk dat dat geen geheim is”, aldus Bakelants. “De ploeg moet het toelaten, maar het is een optie dat hij meedoet. Ik denk dat hij dat wel wil. Van der Poel heeft het vorig jaar ook al gedaan.”

Van der Poel werd derde op dat eerste WK Gravel, dat ook verreden werd in Veneto. De winst ging naar Gianni Vermeersch, de tweede plaats was voor Daniel Oss. Van Aert stond vorig jaar niet aan de start.

Zelf staat Bakelants mogelijk ook aan de start tijdens de komende editie. “Ik ben wel gekwalificeerd, maar alleen in mijn leeftijdscategorie, denk ik. Ik wil alleen rijden als ik bij de echte profs kan starten. Ik weet dat ik dan zeker geen kans heb, maar dan heb ik wel de ervaring van bij de echte profs gereden te hebben.”