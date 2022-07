Jan Bakelants: “Deze zege bewijst dat je ondanks obstakels door moet gaan, op welke leeftijd dan ook”

Jan Bakelants wist in de slotrit van de Tour de Wallonie een jagend peloton nipt af te houden. Het was zijn eerste overwinning in meer dan zes jaar. “Deze zege betekent veel voor mij”, zegt de 36-jarige renner van Intermarche-Wanty-Gobert op de ploegsite.

Bakelants was bij de start niet de uitgesproken kopman van het team. “Vandaag werkte ik de hele dag om Lorenzo Rota en Loïc Vliegen te helpen”, aldus de Belg, die bij de eerste passage van de finish besefte dat het “niet makkelijk” was. “In de laatste kilometer gaf ik alles om Lorenzo Rota een uitgeleide te doen voor de sprint en sloeg ik een gat.”

“Op dit moment dacht ik aan mijn overwinning in de Tour de France in Ajaccio, in 2013, waar ik het peloton ook voorbleef”, verwijst Bakelants naar de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk van dat jaar. Naast de etappezege pakte hij destijds ook het geel. “Alle emoties van de afgelopen jaren kwamen eruit. Ik ben zo blij om te winnen voor mijn familie. Dit voelt zo goed.”

“Afgelopen maand was ik zo dichtbij de zege in het Critérium du Dauphiné, maar dit keer was het echt. De zege is ook het bewijs dat je ondanks obstakels door moet gaan, op welke leeftijd dan ook.” De laatste overwinning van Bakelants dateerde van 14 februari 2016, toen hij de slotrit van de laatste editie van de Franse rittenkoers La Méditerranéenne op zijn naam schreef.