Jan Bakelants (36) beëindigt wielercarrière: “Ik stop op een moment dat het nog goed ging”

Jan Bakelants zal volgend jaar niet meer in het profpeloton te zien zijn. De 36-jarige Belg kondigde zaterdag, voor de camera van Sporza, zijn afscheid als beroepsrenner aan. “Ik stop met profwielrennen. Het is nu officieel en het is tijd om het aan iedereen te laten weten”, begon hij.

“Het was geen gemakkelijke beslissing en het proces is gegroeid”, vervolgde Bakelants, die sinds 2020 uitkwam voor Intermarché-Wanty-Gobert. “Tijdens de Tour kreeg ik te horen dat ik niet kon blijven bij de ploeg, na mijn ritzege in de Ronde van Wallonië eind juli begon het echt te rijpen. Het is geen overhaaste beslissing. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan en ik heb die knoop doorgehakt in samenspraak met mijn familie. Het voelt goed aan.”

“Ik ben niet actief op zoek gegaan naar een ploeg”, ging hij door. “Als er iets op mijn pad kwam, dan zou ik er naar geluisterd hebben. Er zijn losse contacten geweest, maar ik vond me nooit echt in de voorwaarden. Ik heb het een tijdje geleden beslist, maar ik ben blijven leven als een prof tot nu. Het zou slecht zijn om die gewoontes ook meteen om te gooien, maar het is tijd om dit hoofdstuk af te ronden.”

Zege in Tour de Wallonie

Bakelants vertelt dat hij zijn ritzege in de Tour de Wallonie als een ‘afsluiter van een moeilijk hoofdstuk’ zag. “Na mijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2017 heb ik lang geprobeerd om te winnen. We zijn nu vijf jaar verder en ik ben vaak vruchteloos op zoek gegaan naar die déclic. Dat was mijn kruis dat ik moest dragen en dat was best zwaar. Maar met die zege heb ik dat van me afgeschud. Er kwamen heel veel emoties bij kijken.”

Dat hij stopt, wil niet zeggen dat Bakelants genoeg heeft van het wielrennen. “Neen, absoluut niet. Ik fiets nog altijd heel erg graag en dat blijf ik doen. Als ik twee dagen niet gefietst heb, dan mis ik het ook. De toekomst brengt een andere insteek met weinig verplichtingen. Het genot zal meer tellen. Ik word in februari 37 jaar. Dat is ook een mooie leeftijd om te stoppen. Ik stop ook niet wanneer de citroen tot de laatste druppel is uitgeperst. Ik heb gewoon niet de psyche om jarenlang achterna te rijden waarbij ik sportief irrelevant ben. Ik stop op een moment waarop het nog goed ging.”

De toekomst

Wat gaat Jan Bakelants in de toekomst doen? “Ik heb nog geen concreet plan. Ik heb gelukkig de luxe dat ik waarschijnlijk wel kan kiezen wat ik zal doen en dat ik niets tegen mijn zin hoef te doen. Ik zal zeker geen overhaaste beslissing nemen en ik kijk rustig naar wat er komt. Al moet je geluk en succes vaak een beetje zoeken. Ik heb een brede interessewaaier en het is misschien tijd om de horizon te verbreden zonder daarom de banden met de sport door te knippen.”

Mogelijk zien we hem ooit nog terug in de koers. “Het is geen geheim dat de adrenaline van het management me zeer aanspreekt”, vertelt hij. “Ploegleider, dat is minder voor me weggelegd, maar de brede horizon van een ploeg managen en naar een hoger niveau brengen, het zoeken naar centen, het contact met de renner en het uitbouwen van een carrière: dat spreekt me geweldig aan.”

Zeven overwinningen

Bakelants wist in zijn profcarrière zeven keer te winnen. De eerste zege was op 30 juni 2013, toen hij dankzij een late uitval de tweede etappe van de Tour de France op zijn naam schreef. De toen 27-jarige renner van RadioShack-Leopard mocht dankzij zijn overwinning ook het geel aantrekken. Het was het hoogtepunt van zijn loopbaan, bevestigde hij in het gesprek met Sporza.

Nadien was Bakelants nog de beste in de Grand Prix de Wallonie (2013), een etappe in het Critérium du Dauphiné (2014), de Giro del Piemonte (2015), de Giro dell’Emilia (2015), een rit in La Méditerranéenne (2016) en dus de slotetappe van de Ethias-Tour de Wallonie, afgelopen zomer.