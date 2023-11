vrijdag 17 november 2023 om 10:44

James Knox verlengt tot eind 2025 bij Soudal Quick-Step

James Knox koerst ook de komende twee jaar voor Soudal Quick-Step. De Britse klimmer heeft zijn contract bij het Belgische team verlengd tot en met 2025. “Ik ben natuurlijk heel blij”, reageert Knox op het nieuws.

“Ik voel mij heel erg thuis bij de ploeg en ik ben blij dat ik nog twee jaar kan blijven”, zegt hij. “Mijn hele geschiedenis als profwielrenner ligt hier. Ik wil Patrick Lefevere bedanken en alle sponsoren van Soudal Quick-Step. Het betekent veel om deel te zijn van deze ploeg de komende twee seizoenen.”

Knox is inmiddels 28 jaar, maar werd op zijn 22ste al prof bij het toenmalige Quick-Step Floors. “In al die seizoenen heeft hij zich gestaag ontwikkeld en veel geleerd, terwijl hij belangeloos de ploeg geholpen heeft toen dat nodig was”, aldus Lefevere. Hij is een geweldig mens en wordt gewaardeerd door ploeggenoten en stafleden. Het was daarom geen moeilijke beslissing toen de contractverlenging ter sprake kwam.”

Afgelopen seizoen werd Knox nog achtste in de Ronde van het Baskenland, nadat hij ook tweede werd in de slotrit naar Eibar. Ook was hij in 2020 al eens zevende in Tirreno-Adriatico.