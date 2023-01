James Knox uit Tour Down Under gezet vanwege stayeren

De eerste rit-in-lijn van de Tour Down Under 2023 heeft voor aardig wat slachtoffers gezorgd. Er waren onderweg niet alleen de nodige valpartijen, de jury zag zich ook genoodzaakt om een renner te diskwalificeren. Het gaat om James Knox: de Britse klimmer van Soudal-Quick-Step is wegens stayeren uit koers gehaald.

Dat heeft de organisatie van de Tour Down Under laten weten in een persbericht. Knox kwam op weg naar finishplaats Tanunda ten val en maakte vervolgens gebruik van de slipstream van een ploegleiderswagen om weer terug te keren in het peloton. De Brit deed dit in de ogen van de juryleden te opzichtig en is dus gediskwalificeerd. Verder kreeg hij een boete van 200 Zwitserse Frank. Soudal-Quick-Step-ploegleider Geert Van Bondt moet 500 Frank ophoesten.

Ook Hermann Pernsteiner, de Oostenrijkse klimmer van Bahrain Victorious en zijn ploegleider Neil Stephens werden op de bon geslingerd wegens stayeren, maar worden vanwege een lichter vergrijp niet uit koers genomen. Pernsteiner krijgt een boete van 200 Zwitserse Frank, zes minpunten in het puntenklassement, één minpunt in het bergklassement en (vooral) drie minuten tijdstraf in het algemeen klassement. Stephens komt weg met een boete van 500 Zwitserse Frank.