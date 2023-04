James Knox (Soudal Quick-Step) moet ziek opgeven in Ronde van Romandië

James Knox zal de Ronde van Romandië dit jaar niet uitrijden. De Britse klimmer van Soudal Quick-Step is ziek en zal dus niet aan de start verschijnen van de derde etappe met finish in La-Chaux-de-Fonds.

Knox stond na twee etappes 73ste in het algemeen klassement, op 31 seconden van leider en ploeggenoot Ethan Vernon. De 27-jarige Knox was binnen de selectie van Soudal Quick-Step een belangrijke troef voor het klassement.

Knox was de laatste weken goed op dreef. In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali eindigde hij als zestiende, om vervolgens achtste te worden in een sterk bezette editie van de Ronde van het Baskenland.

De Italiaan Fausto Masnada lijkt nu nog de enige renner van Soudal Quick-Step die in staat is om een goed klassement te rijden. De Italiaan staat momenteel twintigste in de stand, op slechts vijftien tellen van Vernon.

