James Knox mikt op dubbel Giro-Vuelta dinsdag 28 januari 2020 om 17:45

James Knox werd vorig jaar knap elfde in de Vuelta a España en dat smaakt duidelijk naar meer. De Britse klimmer van Deceuninck-Quick-Step mikt dit seizoen op zowel de Giro d’Italia als de Ronde van Spanje. “Ik hoop in de Giro een goed klassement te rijden”, zo vertelt Knox in een uitgebreid interview met Cyclingnews.

De 24-jarige Brit leek in de voorbije Vuelta zelfs op weg naar zijn eerste top 10-notering in een grote ronde, maar de kleine klimmer kwam ten val in de etappe naar Toledo. De coureur van Deceuninck-Quick-Step reed de ronde op karakter uit, maar moest wel zijn meerdere erkennen in de Spanjaarden Marc Soler en Mikel Nieve.

Knox liet echter wel zien uit het juiste klassementshout gesneden te zijn. “En ik was vooral blij om de finish in Madrid te halen. Ik voelde me echt opgelucht en was overmand door emoties. Ik was er eindelijk in geslaagd om mijn eerste grote ronde uit te rijden”, zo doelt Knox op een eerdere opgave in de Ronde van Italië.

De beloftevolle klimmer begint het seizoen in de Ronde van Valencia, maar zijn eerste echte hoofddoel is de Giro. “Ik hoop er een goed klassement te rijden, maar ik ben geen fan van een opeenvolging van meerdere zware bergetappes. Ik hou juist van korte etappes en steile beklimmingen, zoals in de Vuelta het geval is. Het voelt wat minder saai aan.”