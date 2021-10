James Knox blijft twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

James Knox en Deceuninck-Quick-Step gaan langer met elkaar door. De 25-jarige Brit heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis voor de komende twee seizoenen. “Het was een gemakkelijk besluit. Ik voel me steeds meer op mijn plek bij Deceuninck-Quick-Step.”

Knox kreeg in 2018 de kans om prof te worden bij de ploeg van Patrick Lefevere en na vier seizoenen zijn beide partijen nog niet op elkaar uitgekeken. “Ik heb een fijn gesprek gehad met Patrick. Het liep allemaal op rolletjes en we hadden niet erg veel tijd nodig om de knoop door te hakken. Ik heb echt ontzettend veel leuke dingen meegemaakt met de ploeg. Ik ben trots op het feit dat ik deel heb mogen uitmaken van zoveel mooie overwinningen.”

Seizoen met ups en downs

Dit jaar kende Knox naar eigen zeggen een lastig seizoen. “Het was een jaar met ups en downs. In de grote rondes liep het niet zoals gehoopt, maar ik kende daarentegen wel een uitstekend voorjaar. We zullen in de winter analyseren waarom het niet liep in de grote rondes en wat er beter moet voor komend seizoen. Aan de andere kant, het was geweldig om Fabio te zien winnen in de Vuelta. Het is fantastisch om te zien hoeveel progressie hij heeft geboekt sinds zijn val in de Ronde van Polen.”

Volgens teambaas Lefevere is Knox bij uitstek een renner voor Deceuninck-Quick-Step. “James symboliseert de spirit van ‘The Wolfpack’. Hij werkt altijd bijzonder hard voor zijn ploeggenoten. Dat deed hij dit jaar ook in de Ardense klassiekers, net als in de Giro d’Italia en Vuelta a España. We hebben in het verleden gezien dat hij zelf ook een goed klassement kan rijden. Door zijn contract te verlengen, behouden we meerdere opties.”