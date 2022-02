James Fouché onttroont George Bennett als wegkampioen Nieuw-Zeeland

James Fouché is de nieuwe kampioen van Nieuw-Zeeland. De 23-jarige renner van Bolton Equities Black Spoke kwam na een zware koers van 144 kilometer solo over de streep. Titelverdediger George Bennett kwam er niet aan te pas: hij eindigde als tweeëntwintigste.

De wedstrijd vond plaats in Cambridge, waar een route was uitgekend met viermaal de beklimming van de Maungakawa Road (3,1 km aan 7,7%). Op dit parcours toonde Fouché, die in het verleden voor Hagens Berman Axeon reed, zich veruit de sterkste: de nummer twee kwam binnen op bijna drie minuten. Dat was Fouché’s ploeggenoot Tom Sexton, die het feestje voor Bolton Equities Black Spoke compleet maakte.

Sexton bleef een wat omvangrijkere groep net voor. Van dit pelotonnetje won Laurence Pithie (Equipe continentale Groupama-FDJ) de sprint, terwijl UAE-renners Bennett en Finn Fisher-Black verder in de achterhoede van het gezelschap finishten. Zij werden eenentwintigste en tweeëntwintigste.

Bij de vrouwen ging de titel naar Olivia Ray. Zij was de snelste van een kopgroep van zes. Ally Wollaston en Georgia Williams mochten mee het podium op.