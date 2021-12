Jakub Mareczko voor twee jaar naar Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft de komst van Jakub Mareczko bevestigd. De Italiaanse sprinter tekende een contract voor twee jaar bij het Belgische ProTeam, waar hij ploeggenoot wordt van onder andere Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Afgelopen maand wist WielerFlits al te melden dat Mareczko op weg was naar Alpecin-Fenix. De 27-jarige renner zou er het vertrek van snelle mannen Sacha Modolo en Roy Jans moeten kunnen opvangen. De Italiaan reed in 2019 en 2020 op WorldTour-niveau bij Team CCC en verhuisde dan naar Vini Zabù.

“De ploeg is gespecialiseerd in sprints en eendagskoersen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor mij een goede keuze is om hier te komen”, laat Mareczko via zijn nieuwe team weten. “Het is echt speciaal voor mij om voor Alpecin-Fenix te hebben getekend, omdat ze de knowhow hebben in sprintkoersen en geweldige leadouts doen.”

De Italiaanse sprinter is benieuwd hoe goed hij kan sprinten in de trui van zijn nieuwe werkgever. “Volgend seizoen zal nieuwe kansen bieden om mijn kwaliteiten te tonen.”