In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Trofej Umag.

Jakub Mareczko volgt Kooij op in Trofej Umag

Jakub Mareczko heeft de Kroatische eendagskoers Trofej Umag achter zijn naam gezet. In Umag was de Italiaan van Vini Zabù de snelste in de massasprint. Filippo Fortin van Vorarlberg kwam als tweede over de streep, vóór Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski). Voor Mareczko is het zijn eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt hij Jumbo-Vismarenner Olav Kooij op, die vorig jaar de koers won.

#TrofejUmag: ¡No se nos dio bien el sprint! @EnriqueSanz89 y @AlexJaimee98 fueron nuestros mejores hombres en meta, aunque bastante lejos de los primeros puestos.

🏆 Victoria para Mareczko (@ViniZabuProTeam) pic.twitter.com/fImGoq59N9 — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) March 3, 2021