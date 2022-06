Jakub Mareczko gedeclasseerd in ZLM Tour, Olav Kooij pakt tweede ritzege

Olav Kooij heeft de tweede etappe van de ZLM Tour 2022 op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam na een waar waaierspektakel over de Zeeuwse wegen als tweede over de streep in Goes, maar na afloop werd Jakub Mareczko door de jury gedeclasseerd wegens een manoeuvre waarmee hij Mick van Dijke hinderde.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Op donderdag bleven we met de ZLM Tour 2022 in Zeeland. De start van de rit was in Veere, waarna het via een omweg – Middelburg werd onder ander aangedaan – naar Goes ging. Daar lag na ruim 180 kilometer de finish. Waaiers of geen waaiers? Dat was de vraag voorafgaande aan de tweede rit van de ZLM Tour. Op sommige gedeeltes van het parcours leek de wind gunstig te staan voor het trekken van waaiers, al was het voor de start wel spreken met twee woorden. Omstreeks 12.15 uur klonk het officiële startschot en begonnen de renners aan de eerste kilometers van deze, potentiële, waaierrit.

Na een razendsnelle openingsfase slaagden tien renners erin om weg te springen uit het peloton, en zo een sterke kopgroep te formeren. De namen: Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling), Thijs de Lange (Metec-Solarwatt), Antti-Jussi Juntunen (ABLOC CT), Lucas Eriksson (Riwal), Raymond Kreder (Nederlandse selectie), Jord Baak (VolkerWessels), Arne Peters (Allinq CT), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB), Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) en Enzo Decker (Bike Aid). In het peloton werd het vuile werk opgeknapt door de mannen van Jumbo-Visma, de ploeg van leider Olav Kooij.

Wind zorgt al snel voor waaiers

De kopgroep van tien, met onder meer Van Schip, reed niet al te lang voor het peloton uit. Met nog goed 120 kilometer te gaan, op weg naar de Zeelandbrug, kreeg de wind al vat op de koers. Het peloton brak door de zijwind in stukken en een voorste waaier van ongeveer 25 renners wist zich af te scheiden. Die voorste waaier kwam in de daaropvolgende kilometers met rasse schreden dichterbij de kopgroep. Op ruim negentig kilometer van de streep werd de voorste groep ingerekend door het voorste deel van het peloton, waardoor we konden spreken van een eerste groep van net geen veertig coureurs.

In deze eerste groep was Jumbo-Visma erg goed vertegenwoordigd: zo zagen we leider Kooij attent meedraaien in de kop van de koers. Het waaiergevaar was echter nog niet geweken en op goed zeventig kilometer van de streep deed de wind opnieuw zijn werk en werd de voorste groep nogmaals stevig uitgedund. Een eerste groep van twintig renners bleef over en reed alsmaar verder weg, terwijl er in de achtergrond sprake was van een samensmelting. Kon de tweede groep nog terugkeren, of was het kalf al verdronken? Met nog vijftig kilometer te gaan was het verschil tussen de eerste twee groepen anderhalve minuut.

In de voorste waaier waren de volgende namen present: Michel Hessmann, Olav Kooij, Mick van Dijke, Jos van Emden (Jumbo-Visma), Elia Viviani, Jhonatan Narváez, Magnus Sheffield, Ben Turner (INEOS Grenadiers), Jakub Mareczko, Scott Thwaites (Alpecin-Fenix), Karl Patrick Lauk, Dimitri Peyskens, Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB), Arvid de Kleijn (Human Powered Health), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Tomas Kopecky (ABLOC CT), Arne Peters (Allinq CT), Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling) en Thijs de Lange (Metec-Solarwatt).

Kopgroep moet wachten op de trein

De koplopers denderden in een rotvaart naar de tweede tussensprint van de dag, waar Viviani sneller bleek dan Kooij en Van Poucke. De voorsprong van de voorste groep bleef schommelen rond de anderhalve minuut. De tweede waaier (van een vijftigtal renners) leek bezig aan een kansloze strijd, maar op dertig kilometer van de finish was er plots een nieuwe wending. De koplopers werden namelijk opgehouden door een trein die passeerde, waardoor de voorsprong smolt als sneeuw voor de zon. Opvallend: het achtervolgende peloton mocht wel gewoon doorrijden en zo was het verschil plotseling met ongeveer een minuut verkleind.

De tweede groep, aangevoerd door Riwal en Team DSM, kwam zo vanuit het niets tot op 25 seconden van de eerste waaier. De kloof leek met andere woorden weer overbrugbaar, maar de samenwerking in de eerste groep bleef uitstekend en zo wisten de koplopers toch weer uit te lopen. Groep twee verloor weer terrein en met nog vijftien kilometer te gaan was het klip en klaar dat de winnaar in de eerste groep zat. Jumbo-Visma was echter nog niet tevreden met de samenstelling van de eerste groep en probeerde de boel, met nog twaalf kilometer te gaan, nogmaals op de kant te zetten. Dit keer bracht het weinig op.

Declassering voor Mareczko, Kooij ‘profiteert’

En zo trokken we met goed twintig renners naar de finish in Goes, waar een sprint moest beslissen tussen winst en verlies. Jumbo-Visma nam in de voorlaatste kilometer de kop, in de hoop Kooij zo een ideale lead-out te bezorgen. De geel-zwarte formatie werd in de laatste kilometer echter verrast door een actie van Narváez, met zijn sprintkopman Viviani in het wiel, waardoor de lead-out van Jumbo-Visma in het water viel. INEOS Grenadiers leek Viviani perfect te piloteren in de laatste honderden meters, maar er bleek geen kruid gewassen tegen Mareczko, die met enkele machtige pedaalslagen Kooij en Viviani van de zege wist te houden.

Na de finish zagen we een woordenwisseling tussen Mareczko en Mick van Dijke, die blijkbaar niet zo blij was met het gedrag van de Italiaan in de sprint. De sprinter van Alpecin-Fenix maakte in de laatste kilometer een manoeuvre waarmee hij Van Dijke hinderde. De jury besloot, ruim na de finish, Mareczko daarom te declasseren. Olav Kooij profiteert en wint daardoor de rit. Het is voor Kooij zijn tweede opeenvolgende ritzege in de ZLM Tour, nadat hij woensdag ook al de snelste was in de openingsrit.