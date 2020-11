Jakub Mareczko keert terug op het oude nest

Jakub Mareczko keert komend seizoen terug bij Vini Zabú-Brado-KTM, de ploeg waar hij in 2015 zijn profcarrière begon. De afgelopen twee jaar kwam de Italiaan in het WorldTour-circuit uit voor CCC, maar dat team verdwijnt uit het peloton.

‘Kuba is back’, zo kondigde Vini Zabú-Brado-KTM de comeback van Mareczko aan. In 2015 ging bij deze ploeg, die toen nog Southeast heette, namelijk de profloopbaan van de Italiaanse sprinter van start. In zijn eerste seizoen won hij liefst zeven etappes en het eindklassement in de Tour of Taihu Lake. In de jaren nadien, toen de ploegnaam in Wilier Triestina veranderde, zegevierde hij in onder meer de ronden van San Luis, Langkawi, Turkije, Qinghai Lake en Hainan.

Na vier seizoenen en een karrenvracht aan overwinningen in .HC- en .1-wedstrijden over de hele wereld vertrok Mareczko naar CCC, waarmee hij de stap zette naar de WorldTour. In zijn twee jaar bij de Poolse ploeg won hij slechts driemaal, drie etappes in de Ronde van Hongarije. Zijn zege in een WorldTour-koers, waar hij naar op zoek ging, bleef uit. De Italiaan werd eerder gelinkt aan het nieuwe ProTeam EOLO-Kometa, maar kiest nu dus voor een terugkeer op het oude nest.

Inmiddels hebben veel renners van de huidige CCC-ploeg onderdak gevonden voor volgend jaar. Enkel de Polen Kamil Gradek, Michał Paluta en Łukasz Wiśniowski, de Amerikaan Will Barta, de Belg Guillaume Van Keirsbulck en Francisco José Ventoso zitten officieel nog zonder contract.