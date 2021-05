Jakobsen wil zich blijven verbeteren: “En hopelijk haal ik de Vuelta bijvoorbeeld”

Fabio Jakobsen ging vandaag voor de derde keer in zijn carrière in de Volta ao Algarve van start. In de Portugese etappekoers wist de Nederlandse renner al twee maal een rit te winnen, maar nu heeft hij vooral een helpende rol voor Sam Bennett, vertelde hij aan het begin van de dag.

“Ik voel me goed en ik kijk ernaar uit”, zei Jakobsen over zijn tweede koers sinds zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar. Vorige maand kwam hij in de Ronde van Turkije al in actie. “Het is mooi weer. Ik deed deze ronde twee keer eerder. Het was voor mij al een succesvolle wedstrijd. Ik hou ervan om naar de Volta ao Algarve te komen.”

De 24-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step geniet ervan om weer terug in koers te zijn. “Het voelt erg speciaal om terug te zijn, want ik kom van ver. Ik hoop dat ik kan blijven verbeteren. Daarom koers ik alweer. Ik wil kleine stappen blijven maken, want ik stond een aardige tijd naast de fiets. Ik moet er weer aan wennen om te koersen.”

“We zijn hier met een goede ploeg met Sam Bennett natuurlijk als onze sprinter. Ik ga proberen hem te helpen een etappe te winnen. Mijn doel voor het seizoen is elke wedstrijd verbeteren, en hopelijk haal ik de Vuelta bijvoorbeeld. Maar daar ben ik nog niet zeker van. Ik moet afwachten hoe het gaat”, aldus Jakobsen.

Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step) returns to Algarve. He won the opening stage of the 2020 and 2019 editions, both in Lagos.