Jakobsen wil op erelijst Milaan-San Remo, Pedersen moet “volgen en sprinten”

Fabio Jakobsen start vandaag voor de eerste keer in Milaan-San Remo, maar weet al waar en hoe zijn team hem kan ondersteunen. “Het enige wat mijn ploeggenoten kunnen doen, is het gat dichten tussen de Cipressa en de Poggio, als ik te ver zit”, vertelt de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl voor het vertrek aan Eurosport/GCN. Ook Primoz Roglic en Mads Pedersen vertelden over hun verwachtingen.

“Na de afdaling van de Poggio is het nog twee kilometer”, vervolgt Jakobsen. “Dus op de top van de Poggio moet je erbij zijn, of in ieder geval in de achtervolgende groep. Dan kun je zien of je kunt sprinten voor de overwinning.” De Nederlander debuteert vandaag zoals gezegd in La Primavera, maar droomt stiekem toch van de overwinning. “Als je naar winnaars van deze wedstrijd kijkt, zie je verschillende grote sprinters. Daar wil je tussen staan.”

Mads Pedersen: “Volgen en sprinten”

Iemand die het ook af zou kunnen maken in een sprint, is Mads Pedersen. De Deen verving op de valreep de zieke Jasper Stuyven, de winnaar van vorig jaar. “We hebben ons zo snel als mogelijk proberen voor te bereiden. Toen ik het belletje kreeg donderdagavond, moest ik aan gaan staan en gefocust zijn op de wedstrijd.”

“Ik reed eerder een goed resultaat bij mijn eerste monument”, verwijst Pedersen terug naar zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen van 2018. “Een wedstrijd ingaan zonder dat je weet wat je moet verwachten, kan ook een voordeel zijn”, aldus de renner van Trek-Segafredo, die af zal moeten zien te rekenen met onder ander Tadej Pogacar en Wout van Aert. “Van Aert moet ik in de sprint verslaan, Pogacar moet ik volgen op de klimmen. Ik zal moeten volgen en sprinten.”

Primoz Roglic wil iets terugdoen voor Wout van Aert

Primoz Roglic reed afgelopen donderdag nog de GP Denain. “Ik heb nog steeds een beetje last van het rijden over de kasseien, want ik ben er niet zo aan gewend”, lacht de Sloveen, die vorige week Parijs-Nice won met de hulp van Wout van Aert. Zal Roglic zich vandaag volledig ten dienste stellen van Van Aert? “Zeker, maar om dat te doen, moet je heel ver in de koers komen. Je moet heel goed zijn om op het punt te komen, dat ik iets terug kan doen voor Wout.”