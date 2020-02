Jakobsen sprintkopman in Ronde van Valencia maandag 3 februari 2020 om 14:18

Fabio Jakobsen is in de Ronde van Valencia de sprintkopman van Deceuninck-Quick-Step. De Nederlands kampioen opent in Spanje zijn seizoen en kan mogelijk drie keer zijn gang gaan. “We willen met Fabio een etappe winnen, maar we kijken ook naar een goed klassement voor James Knox”, zegt ploegleider Tom Steels.

Met Stijn Steels, neef van de ploegleider, en Davide Ballerini heeft Deceuninck-Quick-Step twee debutanten in de Valencia-selectie. “We zijn blij om ze in actie te zien. Stijn zal de koers controleren met Tim Declercq en Rémi Cavagna, terwijl Davide samen met Yves Lampaert deel zal uitmaken van de sprinttrein van Fabio”, legt de ploegleider uit.

James Knox krijgt in de vijfdaagse rittenkoers dus de kans om voor een eigen klassement te gaan. De Britse klimmer zal daarom vooral de tweede etappe, als de finish op een klim naar Cullera (3,1 kilometer aan 7,3%) ligt, en de vierde etappe naar Sierra de Bèrnia (5,3 kilometer aan 11,2%) omcirkeld hebben. Lees hier de voorbeschouwing op de Ronde van Valencia.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Valencia (5-9 februari)

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Fabio Jakobsen

James Knox

Yves Lampaert

Davide Ballerini

Stijn Steels

Bekijk hier het uitgebreide interview dat we voor het seizoen hadden met Fabio Jakobsen. Hij spreekt onder meer over zijn programma en zijn hoofddoel, de Giro d’Italia.