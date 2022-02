Jakobsen sprint naar winst in Kuurne: “Gebruikte vluchters als mijn lead out”

Makkelijk ging het niet, erkende Fabio Jakobsen na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. De sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl won de massasprint voor Caleb Ewan, maar de laatste vluchters werden pas in de laatste 200 meter ingerekend. “Ik heb die jongens als mijn lead out gebruikt”, vertelt hij.

“Het was niet makkelijk, de hele dag niet. Het is in de laatste 100 kilometer niet stilgevallen. En ik moest iedereen van mijn ploeg gebruiken om nog dichtbij de zege te komen”, geeft Jakobsen toe.

‘Na regen komt zonneschijn’

Het was nog penibel voor de sprinters, omdat Taco van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narvaez tot diep in de finale vooruit bleven. Pas in de laatste kilometer werden zij gegrepen door het aanstormende peloton. Jakobsen maakte daar handig gebruik van. “Die drie jongens heb ik als lead out gebruikt. Ik probeerde in hun slipstream te duiken en hoopte het vol te houden tot de streep. Ik zag Ewan links van mij komen en ik voelde dat hij snelheid had, maar ik kon iets eerder jumpen en winnen.”

Jakobsen heeft nooit de handdoek in de ring gegooid in de finale. “Je moet altijd sprinten voor de overwinning. Want als ze het net niet halen, dan kan je alsnog winnen. Je moet het altijd proberen”, lacht hij. In de zomer van 2020 viel Jakobsen nog hard in Polen, maar nu wint hij zijn eerste grote Vlaamse voorjaarskoers. “Na regen komt zonneschijn. Het niet makkelijk voor mij en mijn familie. Dat ik hier kan winnen, en Kuurne staat bij sprinters hoog op het lijstje, maakt het super mooi.”

Oekraïne

“Maar als ik hier van de fiets afstap, denk ik eraan dat wij in Nederland en België allemaal vrij zijn. We zijn vrij en kunnen naar de koers kijken. Maar ik denk ook aan Oekraïne, aan wat daar aan de hand is. De oorlog. Dat maakt mij heel stil en mijn gedachten zijn bij die mensen”, sluit hij af.