Jakobsen krijgt in volle sprint tik met telefoon: “Ik reed te strak langs de boarding”

Fabio Jakobsen kwam in de slotrit van de Vuelta a San Juan met de schrik vrij. In de massaprint kreeg de Nederlander namelijk een uitgestoken hand én telefoon van een toeschouwer in zijn gezicht. Jakobsen bleef overeind en eindigde de rit nog als tweede, achter Sam Welsford van Team DSM.

Jakobsen zat in de laatste honderden meters wat ingesloten, maar vond net voor de streep toch nog een gaatje aan de rechterkant. Hij reed dicht langs de nadar om zich naar voren te wurmen. Op dat moment ging het echter mis, want vanuit het publiek doemde plots een uitgestoken hand op. Bij het incident verloor de toeschouwer zijn telefoon, terwijl de zonnebril van Jakobsen op straat belandde. Volgens Sporza is de toeschouwer door de Argentijnse politie meegenomen voor verder onderzoek.

Na afloop was Jakobsen in eerste instantie vooral bezig met zijn sprintnederlaag. “Ik had Mørkøv moeten volgen, maar aarzelde één seconde en bleef bij de andere sprinters”, citeert Sporza de Europees kampioen, die zijn eigen weg moest zoeken na het kwijtraken van zijn lead-out. “Ik dacht dat Nizzolo naar links zou schuiven, maar ik had beter moeten weten en reed te strak langs de boarding.”

“Er stak daar iemand zijn hand uit met een telefoon. Ik denk dat heel veel mensen een déjà vu kregen naar die rit in de Ronde van Polen. Dit was deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte. Ik had de hand niet gezien”, aldus de sprinter, bij wie de schade lijkt mee te vallen. “Ik heb een snee en het staat wat dik, maar dit had veel erger kunnen zijn. Gelukkig loopt het goed af.”