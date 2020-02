Jakobsen klopt Groenewegen in Valencia, Pogacar eindwinnaar zondag 9 februari 2020 om 15:40

Fabio Jakobsen heeft de slotetappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick-Step was na een rit van 97,7 kilomter van Paterna naar Valencia de sterkste in de massasprint. Hij bleef Dylan Groenewegen en John Degenkolb voor. Tadej Pogačar behield zijn leiderstrui, waardoor de 21-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates zich eindwinnaar mag noemen.

De slotrit werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners. De Canadees Hugo Houle (Astana), de Italiaan Francesco Romano (Bardiani-CSF-Faizanè) en de Spanjaarden Sergio Samitier (Movistar) en Jon Agirre (Kern Pharma) kozen al vroeg in de rit voor de aanval. Het peloton liet het viertal echter niet te ver wegrijden. Op initiatief van Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step bleef het verschil lang in de buurt van een minuut. Op acht kilometer van het einde volgde er een hergroepering.

In de straten van Valencia bleef de voorspelde massasprint onontkoombaar. Jakobsen werd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in een zetel naar de finish gebracht. Groenewegen kwam nog dichtbij, maar slaagde er niet in de regerend Nederlands kampioen van zijn eerste seizoenszege af te houden.