Jakobsen keert terug in Ronde van Turkije: “Hij gaat meesprinten en nog winnen ook”

Fabio Jakobsen is wedstrijdklaar voor de Ronde van Turkije, die volgende week zondag begint. Dat vertelde Yvan Vanmol, ploegdokter bij Deceuninck-Quick-Step, in de podcast Vals Plat. Voor Jakobsen wordt het zijn eerste koers sinds zijn zware ongeval in de Ronde van Polen.

Dat Jakobsen er klaar voor is om zijn rentree te maken in de Ronde van Turkije, zei Vanmol. “Of hij ook ‘massasprint-klaar’ is? Een sprinter verleert dat niet. Wat vooral ook meespeelt, hij kent die val niet. Vanaf het moment dat hij wakker geworden is, weet hij weer wat er is gebeurd. Maar de val zelf herinnert hij zich niet. Die kent hij alleen van de videobeelden. Het staat echter niet in zijn hersenen gegrift.”

Vanmol denkt daarom ook niet dat er een alarmsysteem bij de Nederlander afgaat als hij weer een massasprint induikt. “Als je eenmaal een massasprint durft te rijden, is dat niet ineens weg na een zware valpartij. In het begin is het misschien wel wennen, maar het wordt ook wennen om in het peloton te rijden. Dat heeft hij ook al zes maanden niet meer gedaan. Maar die man gaat nog meesprinten, daar twijfel ik niet aan. En hij gaat nog sprints winnen ook!”

De Ronde van Turkije staat voor 11-18 april op de kalender.

Beluister hieronder de podcast VALS PLAT – Op consultatie bij Yvan Vanmol. Vanaf 53:37 minuten wordt de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton besproken.