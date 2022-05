Jakobsen is nu wel de snelste in Hongarije: “Dit was een teamprestatie”

Woensdag kwam hij er niet aan te pas in de openingsetappe van de Ronde van Hongarije, maar in de tweede rit was het wel raak voor Fabio Jakobsen. De Nederlander bleek na een chaotische slotfase de snelste in de sprint, na goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten van Quick-Step-Alpha Vinyl.

Jakobsen was na afloop, in het flashinterview, dan ook lovend voor zijn teammaats. “Dit was echt een teamprestatie. Soms win je, soms verlies je. In de eerste etappe zat ik niet in een goede positie in de sprint en remde ik ook te veel. Het was toch al vier weken sinds mijn laatste koers en ik moest er echt weer even inkomen. Nu wilde ik echter laten zien dat we er als ploeg ook klaar voor waren.”

Hectische finale

De 25-jarige Jakobsen kon op de kritieke momenten rekenen op hulp van zijn ploeggenoten, zo ook toen het peloton in waaiers uiteen werd getrokken. “We zaten vanaf het begin goed van voren en we hebben mede gezorgd voor waaiers. Iljo (Keisse, red.) heeft erg sterk gereden, Tim (Declercq, red.) is supersterk en Stijn (Steels, red.) heeft de koers hard gemaakt. Het was echt een teamprestatie en dat vind ik zo mooi.”

Ook in de laatste honderden meters wist Quick-Step-Alpha Vinyl zijn sprintkopman uit de problemen te houden. Zo bleef Jakobsen uit het gedrang en zat hij voor de massale valpartij op goed 700 meter van de streep. “Het was een hectische finale, maar Stan (Van Tricht, red.) en Florian (Sénéchal, red.) wisten me in een perfecte positie af te zetten. Ik ben erg blij met deze zege en ik wil mijn ploeg nogmaals bedanken.”