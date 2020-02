Fabio Jakobsen brengt Elia Viviani gevoelige nederlaag in Volta ao Algarve

De eerste etappe in de Volta ao Algarve is een prooi geworden voor Fabio Jakobsen. De spurter van Deceuninck-Quick Step bleek in Portimao rapper te zijn dan Elia Viviani, met wie hij vorig jaar nog in dezelfde ploeg reed. Morgen zal de Nederlander in de leiderstrui van start gaan aan de tweede etappe.



De Ronde van de Algarve ging woensdagmiddag van start met een sterk deelnemersveld. Mathieu van der Poel was de grote ster aan Nederlandse kant, Remco Evenepoel aan Belgische kant.

In de eerste etappe naar Lagos zou er vermoedelijk om de zege gespurt worden. De topfavorieten? Die luisterden naar de namen Elia Viviani en Fabio Jakobsen, twee oud-ploeggenoten die elkaar woensdag voor het eerst troffen in de Algarve.

Deceuninck-Quick Step houdt kopgroep in bedwang, rekent kopgroep in

De sprint in Lagos liet echter nog bijna tweehonderd kilometer op zich wachten. Daarvoor gaven drie vluchters aan de dag. Diego López (Fundación-Orbea), Alvaro Trueba (Tuna General-Tavira-Maria Nova Hotel) en Pedro Paulinho (Efapel) kregen enkele minuten van het cadeau, maar al heel snel werd duidelijk dat zij door Deceuninck-Quick Step in het gareel werden gehouden.

Het Belgische team van Jakobsen liet de drie vluchters nooit meer dan twee minuten wegrijden. In het laatste uur waren zij vervolgens al vroeg bij de pinken om ze in te rekenen, waarna de voorbereiding op de sprint begon.

Onrust in het peloton

Deze voorbereiding ging er hard aan toe. Op 20 kilometer van de meet zorgde een aanval van Tim Wellens en Joao Almeida op een steile muur nog voor onrust in het peloton, net als een aanval op 14 kilometer van de finish van Alexys Brunel en en Remco Evenepoel. De orde werd echter al gauw weer hersteld.

Jakobsen klopt Viviani

Daarna reden de sprintersploegen in rap tempo naar de finish. Sunweb toonde zich voor Cees Bol, net zoals dat Alpecin-Fenix en Team Sunweb zich lieten zien. Zij zouden allemaal geen rol van betekenis spelen in de sprint, want Viviani en Jakobsen zouden het onderling uitvechten om de zege. In deze titanensprint tussen de twee oud-ploeggenoten bleek Jakobsen sneller te zijn dan Viviani.