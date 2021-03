Jakob Fuglsang voert selectie Astana-Premier Tech aan in Strade Bianche

Jakob Fuglsang is zaterdag de kopman van Astana-Premier Tech in de Strade Bianche. De nummer twee uit 2019 en nummer vijf uit 2020 gaat opnieuw voor een goed resultaat.

De Deen krijgt de steun van zes ploeggenoten. Alex Aranburu, Manuele Boaro, Jonas Gregaard, Fabio Felline, Hugo Houle en Gorka Izagirre. Voor Aranburu en Gregaard wordt het hun eerste optreden in de wittewegenklassieker.

Fuglsang: “Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd. Afgelopen jaar eiste het weer zijn tol, maar het was dan ook een ongewone editie in augustus. Dit jaar wordt er weer regen voorspeld, dus ik denk dat ons een heel zware wedstrijd staat te wachten.”

“We hebben een sterk team met veel ambitie en ervaring. Ik kijk uit naar de wedstrijd op zaterdag. Het is een van de mooiste van het jaar. Mijn seizoen is goed begonnen in Frankrijk, dus ik denk dat ik vertrouwen mag hebben om voor een goed resultaat te gaan.”

Astana-Premier Tech in Strade Bianche

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Jakob Fuglsang

Jonas Gregaard

Fabio Felline

Hugo Houle

Gorka Izagirre