Jakob Fuglsang pakt tweede ritzege in Ruta del Sol vrijdag 21 februari 2020 om 16:47

Jakob Fuglsang heeft de derde etappe van de Ruta del Sol gewonnen. In de straten van Ubeda leken Dylan Teuns en Jack Haig vanuit een elitegroepje te gaan strijden om ritwinst, maar zij verslikten zich in de bochtige slotfase, waardoor de Deense geletruidrager kon profiteren.

In Zuid-Spanje ging de Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol verder met de derde etappe, waarin werd gereden van Jáen naar Ubeda. Vijf beklimmingen kregen de renners voor de wielen geschoven met de Puerto de Cambil en de Puerto de la Mata in de eerste dertig kilometer. Daarna volgden de Puerto de Solera en de Puerto de Mágina van eerste categorie, de zwaarste beklimmingen van vandaag. De Puerto de Baeza was de laatste in de reeks, op twintig kilometer van de finish.

In aanloop naar de eerste klim, de Puerto de Cambil, brak het peloton al in drie grote groepen. De eerste groep bestond uit ruim veertig renners, die een kleine twee minuten voor het peloton kwam te rijden. In aanloop naar de voet van de derde klim, de Puerto de Cambil, kreeg het peloton de kopgroep echter weer in het vizier. Uiteindelijk raakten tien renners weg, van wie Andrey Zeits de best geklasseerde renner op 1:24 van leider Jakob Fuglsang.

Ook Mas is bij de vluchters

Zeits had de handen ineengeslagen met Silvan Dillier, Mikel Bizkarra, Jimmy Janssens, Floris De Tier, Enric Mas, Louis Vervaeke, Damiano Caruso, Loïc Vliegen en Lennard Hofstede. Zij reden maximaal tweeënhalve minuut weg. De Tier, Mas en Caruso waren de beste klimmers vooraan op de Puerto de Baeza, maar bleken muis voor de kat op de geaccidenteerde slotfase. Daar voerden de favorieten voor de eindzege het hoogste woord.

Jack Haig, de nummer vier in het klassement, probeerde in de twee slotkilometers weg te rijden, maar door een foutje konden de anderen terugkeren. Dan nam Dylan Teuns de kop en het was opnieuw Haig, die meesprong op zijn wiel. Op de kasseistrook naar de finish leken zij te gaan strijden om de etappezege, maar door een verkeerd ingeschatte bocht vielen hun kansen in het water. Fuglsang profiteerde en veroverde zijn tweede dagsucces.