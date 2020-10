Jakob Fuglsang: “Na twee pechdagen was het vandaag een goede dag” maandag 5 oktober 2020 om 19:42

Jakob Fuglsang was blij dat hij in de derde etappe met finish op de Etna als vijfde over de streep kwam. De Deense kopman van Astana klom daardoor naar de negende plaats in het algemeen klassement. “Het was eigenlijk wel een goede dag”, zegt Fuglsang in een reactie.

“De finale werd gekenmerkt door veel demarrages, maar ik voelde mij goed en was in staat om ze allemaal te volgen”, blikt de Deen terug. “Het is wel jammer dat Geraint Thomas zo vroeg gevallen is, want dit is niet de manier waarop je tijd wil pakken op hem. Daarnaast veranderde het weer plotseling. Na de wind van de laatste dagen kwamen we vandaag in de regen terecht”, doelt Fuglsang op de neerslag op de Etna.

Fuglsang bedankt ook zijn ploeggenoten. “Zij waren geweldig vandaag, vooral Manuele Boaro die enorm hard gewerkt heeft. Na twee dagen met pech waarop we twee sterke renners kwijtraakten (Miguel Ángel López en Aleksandr Vlasov moesten opgeven, red.), was het vandaag wel een goede dag”, zegt de kopman.