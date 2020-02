Jakob Fuglsang kent het routeboek: “Juiste positie was belangrijk” vrijdag 21 februari 2020 om 20:26

Jakob Fuglsang profiteerde in de derde rit van de Ruta del Sol optimaal van zijn parcourskennis, liet hij na afloop weten. Terwijl Dylan Teuns en Jack Haig rechtuit gingen in de laatste bocht, deed de Deen niets fout en pakte zo de overwinning.

“De eerste twee uur van de koers waren erg moeilijk, maar mijn ploeggenoten hebben de hele dag geweldig werk verricht”, liet Fuglsang na de finish weten. “Na het volgen van alle ontwikkelingen in de finale gebruikte ik de laatste bocht als mijn kans om voor de overwinning te gaan. Ik keek vanmorgen in het routeboek en wist dat als ik wilde winnen, het heel belangrijk zou zijn om op dat moment in de juiste positie te zijn.”

Morgen rijdt het peloton naar Granada en is de Alto del Purche de scherprechter. “Morgen wordt weer een zware dag, maar ik hoop opnieuw de gele trui te verdedigen. Natuurlijk hebben we hier veel ploegen die de wedstrijd hard willen maken, maar tot nu toe is mijn team geweldig geweest. Vooruitkijkend naar zondag, de tijdrit ziet er moeilijk uit, maar als ik een beetje geluk heb, denk ik dat het me zou kunnen liggen.”