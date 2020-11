Jakob Fuglsang: “Ik wil graag een keer Parijs-Roubaix rijden”

Jakob Fuglsang stond nog nooit aan de start van Parijs-Roubaix, maar de renner van Astana hoopt nog een keer deel te nemen aan de kasseiklassieker. “Al zal het waarschijnlijk niet voor volgend jaar zijn”, zo laat de Deen weten in gesprek met BICI.pro.

Fuglsang heeft op klassiek gebied al de nodige adelbrieven verzameld. Zo won de renner van Astana dit jaar nog de Ronde van Lombardije en was hij in 2019 de beste in Luik-Bastenaken-Luik. Fuglsang nam al eens deel aan de Ronde van Vlaanderen, maar Parijs-Roubaix staat nog altijd op zijn wensenlijstje.

Goede herinneringen

De 35-jarige klimmer heeft echter wel ervaring met de Noord-Franse keien, want in de Tour van 2014 moesten de renners in regenachtige en blubberige omstandigheden een ‘Parijs-Roubaix-etappe’ afwerken. Fuglsang maakte indruk als meesterknecht van gele trui en kopman Vincenzo Nibali en finishte die dag als tweede, achter Lars Boom.

“Ik wil nog een keertje deelnemen aan Parijs-Roubaix”, aldus Fuglsang. “Ik denk alleen niet dat ik volgend jaar nieuwe wedstrijden zal betwisten. We zijn op dit moment een planning aan het maken voor 2021. Het is afwachten welke wedstrijden ik zal betwisten. Dat zal ook een beetje afhangen van de situatie”, doelt Fuglsang op de coronapandemie.

Giro d’Italia

De Deense ronderenner kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Zo won hij de Ronde van Lombardije en was hij de beste in de Ruta del Sol. Ook in de Ronde van Polen (2e), Strade Bianche (5e) en de Giro d’Italia (6e) zagen we Fuglsang bikkelen voor een mooie ereplaats. “Uiteindelijk kende ik nog wel een redelijke Giro. Ik finishte uiteindelijk nog in de top-10.”

Voor de start werd Fuglsang getipt als (mede)favoriet voor de eindzege, maar de renner moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde plaats. “Ik beschikte over een goede vorm, maar ik had het geluk niet aan mijn zijde. Zo reed ik een keer lek en ik verloor ook Aleksandr Vlasov en Miguel Ángel López. Je kunt dat soort dingen echter niet controleren.”