Jakob Fuglsang: “Ik hoop op een evenaring van vorig seizoen” zondag 23 februari 2020 om 19:09

Jakob Fuglsang won vandaag voor het tweede jaar op rij de Ruta del Sol. De Deen moest de zege in de slottijdrit laten aan Dylan Teuns, maar bleef in het klassement Jack Haig en Mikel Landa voor. “Het is echt geweldig om het seizoen te beginnen met een zege in de Ruta del Sol”, zo vertelde Fuglsang in het flashinterview.

Het verschil tussen Fuglsang en dagwinnaar Teuns was minder dan één seconde. “Het is in een korte en intensieve tijdrit zaak om volle bak te geven, maar ik wilde niet teveel risico nemen in de afdaling. Ik moest daarom genoegen nemen met de tweede plaats, maar ik ben heel erg blij met deze eindzege.”

Fuglsang won vorig jaar ook de Ruta del Sol en dat bleek het begin van een zeer succesvolle periode, met zeges in Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné en podiumplaatsen in diverse klassiekers. “Ik hoop op een evenaring van vorig seizoen. Het is belangrijk om het jaar te beginnen met een overwinning.”

“Ik kan nu met vertrouwen toewerken naar mijn volgende doelen. Ik ben echt blij dat ik mijn titel kon verdedigen”, aldus Fuglsang, die ook twee etappes wist te winnen in de Spaanse rittenkoers.