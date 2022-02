Jakob Fuglsang: “Het was mijn kans om op de gravelstrook door te trekken”

Jakob Fuglsang liet zich zien in de slotfase van de derde etappe van de Ronde van Valencia. De voormalig mountainbiker nam op de onverharde wegen op de beklimming van de Alto Antenas del Maigmó het voortouw in de favorietengroep en eindigde uiteindelijk als zesde.

Voor Fuglsang is de Ronde van Valencia zijn eerste wedstrijd sinds hij zes maanden geleden aan de start stond van de Benelux Tour, waar hij op de openingsdag geblesseerd uitviel. De Deen kon in Spanje meteen aan de bak in de zware derde rit, maar maakte indruk. “Het was zwaar. Ik dacht dat het mijn kans was om op de gravelstrook door te trekken. Ik probeerde het, maar in een bocht ging ik iets te hard en viel ik bijna. Ik ben blij met waar ik nu sta.”

Na drie dagen staat hij zesde in het algemeen klassement, op elf tellen van de podiumplekken. Hij ziet het echter niet gebeuren dat in de laatste twee ritten nog veel gaat veranderen. “Morgen is het wellicht een sprint, net als de laatste rit. Maar zeg nooit, nooit – misschien moeten we vanavond toch nog even goed kijken of er nog mogelijkheden zijn”, aldus Fuglsang, die in 2018 al een keer derde was in de Valenciaanse etappekoers.