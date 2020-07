Jakob Fuglsang en Astana dicht bij contractverlenging zondag 19 juli 2020 om 13:29

Jakob Fuglsang leek afgelopen vrijdag een vroegtijdig vertrek bij Astana niet uit te sluiten, maar de Deense klimmer lijkt toch gewoon zijn contract te verlengen. “We zijn nu in gesprek met teammanager Alexander Vinokourov”, zo vertelt Moreno Nicoletti.

Nicoletti is de zaakwaarnemer van Fuglsang en de man die op dit moment gesprekken voert met de leiding van Astana. “We zijn erg dicht bij een contractverlenging tot en met 2022”, zo vertelt hij aan Tuttobiciweb. De 35-jarige Fuglsang heeft nu nog een doorlopend contract tot en met 2021.

Fuglsang liet afgelopen vrijdag echter aan TV2 weten dat hij graag nog een keer wil uitkomen voor een Deense formatie. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren met NTT, maar wellicht is Bjarne Riis in staat om een Deense hoofdsponsor aan te trekken. Het zou fantastisch zijn om in 2021 voor een Deense ploeg uit te komen. Dat is wel mijn droom.”

“Er moet wel iets vreemds gebeuren. Ik denk dat ik dan moet praten met teammanager Alexander Vinokourov over het ontbinden van mijn contract, mocht Bjarne erin slagen om een Deense sponsor binnen te halen.” Nicoletti probeert de uitspraken van Fuglsang wat te nuanceren. “Het was natuurlijk wel een gesprek op de Deense televisie, gericht aan Deense wielerfans.”