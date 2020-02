Jakob Fuglsang: “De leiderstrui verdedigen zal lastig worden” woensdag 19 februari 2020 om 19:07

Jakob Fuglsang besliste woensdag in de Ruta del Sol het gevecht met Mikel Landa in zijn voordeel, maar de Deen had na afloop vooral lovende woorden over voor zijn team. “Zij hebben fantastisch gewerkt geleverd. Ik wil hen dan ook allemaal heel erg bedanken.”

Toch denkt hij dat het lastig gaat worden om zijn leiderstrui te verdedigen. “Ja, dat wordt lastig”, vertelt hij. “We zijn in de Algarve maar met zes renners gestart, daar waar andere ploegen er zeven hebben.”

Met een persoonlijke noot eindigt de Deen. “Ik kon niet meer wachten toen Landa aanviel, dus ben ik hem gevolgd”, aldus Fugslang. “Ik ben heel erg blij met de overwinning. Het is heel mooi om het seizoen te beginnen met een overwinning.”