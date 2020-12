Jakob Fuglsang: “Als het aan mij ligt, ga ik niet meer voor een klassement”

Jakob Fuglsang legt zich komend seizoen toe op de klassiekers, de Olympische Spelen in Tokio en etappezeges. Als het aan de Deense Astana-renner ligt, mengt hij zich niet langer in de strijd het algemeen klassement in de grote ronden.

Fuglsang, die komend voorjaar zijn 36e verjaardag viert, vertelde dat in een interview met TV 2. In de laatste jaren van zijn carrière wil hij zich niet volledig focussen op de grote ronden. Als het aan mij ligt, jaag ik geen klassementen meer na in de grote ronden”, zei de Deen, die in zijn loopbaan vijftien keer van start ging in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Daarbij bereikte hij tweemaal de top tien, won hij in 2019 een etappe in de Vuelta en droeg hij eens de leiderstrui in de Spaanse ronde, maar nooit stond hij op het podium.

“Natuurlijk zou het heel mooi zijn om eens op het podium van een grote ronde te staan, maar alles daar net naast vind ik niet meer zo interessant. Ik weet dat ik naar een zesde plaats in de Giro of de Tour kan rijden. Maar als ik op het podium wil komen, moet ik honderd procent scherp zijn en dan moet ook mijn ploeg sterker zijn. De ploegen die om de eindzege strijden in de grote ronden, zijn daar helemaal op ingericht en ze zijn op veel fronten erg sterk – wellicht een beetje sterker dan Astana op dit moment”, vertelde hij verder.

Daarom zou Fuglsang, als het aan hem ligt, zich voortaan meer willen richten op het winnen van etappes of de strijd om bergtruien. Zijn ploeg is op de hoogte van de wensen van de Deen, maar de definitieve plannen worden nog niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het team andere plannen met hem, nu Miguel Ángel López naar Movistar is verkast. Vaststaat dat Fuglsang zich in 2021 op de Ardennenklassiekers en de olympische wegwedstrijd focust. Daarnaast wil hij graag de Ronde van Vlaanderen rijden.