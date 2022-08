Jake Stewart sprint naar winst in openingsrit Tour de l’Ain

Jake Stewart heeft de openingsetappe van de Tour de l’Ain gewonnen. In Val-Revermont was de Brit van Groupama-FDJ de beste in een massasprint. Hij klopte de Fransman Romain Cardis van St Michel-Auber93. Het was voor Stewart zijn eerste profoverwinning.

De Tour de l’Ain in het oosten van Frankrijk, aan de rand van de Jura, ging vandaag van start met een 152 kilometer lange etappe tussen Châtillon-sur-Chalaronne en Val-Revermont. Het was een relatief makkelijke rit met slechts twee klimmetjes van vierde categorie in de tweede helft van de wedstrijd. Wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), Guillaume Martin (Cofidis) en Tim Wellens (Lotto Soudal) waren de grootste namen aan het vertrek.

Wellens liet zich meteen zien door mee te zijn in de vlucht van de dag. De Belg, die komend jaar voor UAE Emirates gaat koersen, sloeg de handen ineen met Stefan Bissegger (EF-EasyPost) en conti-renner Mathis Lebeau (Nice Métropole Côte d’Azur). De drie aanvallers pakten maximaal drieënhalve minuut op het peloton, waar Cofidis, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo en St Michel-Auber 93 controleerden.

Bissegger probeert het solo

Op veertig kilometer van de streep was de voorsprong van de vluchters geslonken tot een minuut, waarop Bissegger besloot alleen verder te rijden. Terwijl de andere aanvallers werden ingelopen, probeerde de Zwitserse hardrijder in zijn eentje zijn voorsprong vast te houden. Op de Côte des Esses, op 31 kilometer van de finish, en daarna werd echter hard doorgereden door het peloton, waardoor het verschil snel begon terug te lopen.

Quick-Step Alpha Vinyl wilde de koers hard maken, waardoor op 24 kilometer van de streep de enig overgebleven koploper werd bijgehaald. Rémi Cavagna werd gelanceerd en de Fransman kreeg Ryan Gibbons (UAE Emirates) en Alejandro Ropero (EOLO-Kometa) met zich mee. Deze tegenaanval werd echter ongedaan gemaakt door Lotto Soudal. Het bleef echter onrustig in de aanloop naar de Côte de Plain Champ, de laatste klim van de dag.

Met nog achttien kilometer te gaan probeerde Nicolas Debeaumarché het solo en de renner van St Michel-Auber93, in 2019 stagiair bij Trek-Segafredo, pakte een mooie voorsprong van twintig seconden. Op dertien kilometer van de streep kreeg de Franse renner versterking van Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) en Cristián Rodríguez (TotalEnergies). Op de Côte de Plain Champ was alles echter weer samen.

Wereldkampioen Alaphilippe toont zich

Quick-Step Alpha Vinyl reed de anderhalve kilometer lange klim erg hard omhoog, waardoor het peloton in stukken scheurde. Julian Alaphilippe stopte zich daarbij niet weg en dook als eerste renner de afdaling in. Daar werd het peloton weer op de proef gesteld en veranderde de koers in een lang lint. Quick-Step Alpha Vinyl speelde een actieve rol in de finale en ging met verschillende renners in de aanval.

Toch ging een compact peloton op de laatste kilometer af. Onder de vod van de laatste kilometer versnelde Cavagna en even leek de Franse tempobeul de beslissende slag te hebben geslagen. Toch werd hij in de slotfase nog bijgehaald door een sprintend peloton. Jake Stewart (Groupama-FDJ) beschikte over het beste eindschot en bleef op de streep Romain Cardis (St Michel-Auber93) net voor. Stan Van Tricht (Quick-Step Alpha Vinyl) legde beslag op de derde plek.